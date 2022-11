TRACK: FRANCIS MOON Two Worlds Apart

Dietro al moniker di Francis Moon si nasconde il musicista svedese Francis Petterson: al suo attivo ci sono solamente un album, “Onwards” (2016), e una manciata di singoli.

“”Two Worlds Apart” è una canzone che parla di essere onesti con se stessi e di dire la propria opinione in una relazione. Non aiuta rimanere in silenzio e aspettare che le cose migliorino da sole, perché farlo ripetutamente peggiora il problema”, spiega la press-release.

Il brano porta lo svedese su territori folk disegnati con chitarra acustica e piano: ricco di passione, sincero e gentile, il pezzo vede anche l’aggiunta dei fiati che ne arricchiscono il contenuto e ne aumentano il valore.

