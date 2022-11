EP: DANIEL GIDLUND

Daniel Gidlund ha pubblicato l’EP “Never Ending Night”. Il tema è quello che potremmo definire classico, eppure che in musica è sempre fonte di emozioni e canzoni, si parla infatti di un amore finito. Il titolo allude all’ultima passeggiata insieme prima del definitivo addio.

Daniel Gidlund si fa sempre più raffinato ed emotivo. Toni morbidi e pastorali, canzoni avvolgenti in cui la voce di Daniel si sposa spesso alla chitarra delicata, in suggestioni pop-folk che sanno accompagnarci con calore e suggestione. La sua voce gentile ci tiene per mano segna il filo che dobbiamo seguire in questi 5 pezzi piacevoli e onesti.

“La musica e la creazione sono il punto di partenza assoluto per me. È una spinta naturale che mi riporta sempre indietro. La mia espressione è malinconica con un barlume di speranza. Il lato oscuro di tutto questo mi dà calci e sensazioni euforiche quando tutto è al suo posto“.

Segnaliamo con piacere “Never Too Late”, in cui il ritmo sale di tono e la chitarra è davvero delicatissima e poi la title track con il suo crescendo finale.

