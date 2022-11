IN ARRIVO UN COFANETTO DI 7″ PER PAUL MCCARTNEY CHE RACCHIUDE TUTTI I SUOI SINGOLI DAL 1971 AL 2019: PIU’ DI 150 CANZONI!

Paul McCartney lancia un box decisamente corposo: 163 canzoni in un nuovo cofanetto pieno zeppo di 7″.

Il ‘7″ Singles’ uscirà il 2 dicembre ed è limitato a 3.000 copie. La raccoltona abbraccia il periodo tra il 1971 e il 2019: 80 singoli – 65 dei quali con l’artwork originale restaurato e le stesse B-side, mentre i restanti 15 sono tutti inediti in formato 7″ – raccolti e curati dallo stesso McCartney (pre-order).

“Spero che le canzoni di questo cofanetto facciano riaffiorare ricordi divertenti anche a voi“, ha dichiarato McCartney in un comunicato stampa. “Per me è così, e ce ne saranno altre in futuro…“.

Le canzoni sono state tutte rimasterizzate e incise negli Abbey Road Studios e i 7” sono racchiusi in una scatola di legno. Il cofanetto include anche un libro di 148 pagine, con una prefazione di McCartney sulla sua passione per le B-side, un saggio di Rob Sheffield e note veria di registrazione, oltre a date di uscita e informazioni sulle classifiche per ciascuno dei singoli.

Ecco le nuove registrazioni di “Uncle Albert / Admiral Halsey” e “Too Many People”.