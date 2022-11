PATRICK WOLF TORNA A FARSI SENTIRE DOPO OLTRE UNDICI ANNI: ECCO IL NUOVO SINGOLO “ENTER THE DAY”

A distanza di oltre undici anni dall’uscita del suo quinto LP, “Lupercalia”, Patrick Wolf torna a farsi sentire con materiale inedito.

Il trentanovenne musicista londinese, infatti, ha appena realizzato, via Apport, un nuovo singolo, “Enter The Day”: il brano, che potete ascoltare qui sotto, farà parte di un nuovo EP, “The Night Safari”, la cui uscita è prevista nel corso del 2023.

L’inglese dice del nuovo pezzo: “Un disegno a carboncino di uno sparviero è stato l’ultimo lavoro che mia madre ha realizzato prima di morire e quando ho fatto la mia prima passeggiata per esplorare la terra intorno alla mia nuova casa, quando mi sono trasferito a vivere vicino al mare, uno sparviero si è librato su di me in silenzio all’imboccatura della baia, quel pomeriggio sono tornato a casa al mio pianoforte verticale e ho iniziato a scrivere questa canzone, che ha finito per diventare un epilogo della narrazione di “The Night Safari” EP. In qualità di produttore, ho creato questa canzone come un ponte tra la produzione semplice di “Sundark & Riverlight” e il luogo in cui il nuovo EP condurrà l’ascoltatore con un safari.”

