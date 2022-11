PAUL COOK: “MAI PIU’ REUNION DEI SEX PISTOLS”. E DICE LA SUA ANCHE SULLA SERIE TV DI DANNY BOYLE

Il batterista dei Sex Pistols Paul Cook ha reso a zero le speranze che la band possa riunirsi, affermando che “non c’è assolutamente alcuna possibilità che ciò accada”.

“Non vorrei farlo in ogni caso, soprattutto dopo il caso giudiziario dei Pistol dello scorso anno, che è stato uno spettacolo di merda. Trovarmi all’Alta Corte era l’ultimo posto in cui avrei voluto trovarmi, con gente in parrucca che ti torchiava“, ha detto Cook a NME in un’intervista rilasciata nell’ambito della serie “Does Rock N’Roll Kill Brain Cells?”. “È stata un’esperienza orribile. Avrei preferito risolvere la questione al pub con un paio di pinte. Penso che siamo troppo vecchi per cantare ‘Anarchy In The UK’ alla nostra età. Non sarebbe stato giusto!“.

Cook e il chitarrista dei Pistols, Steve Jones, hanno portato il frontman della band, John Lydon, in tribunale l’anno scorso dopo che questi si era rifiutato di concedere la licenza per l’uso della musica del gruppo nella serie biografica “Pistol” di Danny Boyle. Cook e Jones hanno vinto la causa, che, si dice, abbia lasciato Lydon in una grossa crisi finanziaria.

Il batterista ha ammesso di aver potuto guardare solo ora la serie Disney+, in cui è interpretato da Jacob Slater dei Wunderhorse, uscita a maggio.

“Avevo bisogno di tempo per far sì che la cosa venisse recepita“, ha detto. “Dopo il caso giudiziario, era tutto un po’ crudo e non riuscivo a guardarlo, ma dopo aver finalmente visto qualche episodio, posso dire che il regista Danny Boyle ha fatto un ottimo lavoro. C’è un po’ di licenza artistica: è una serie TV, non un documentario, cosa che molte persone non riescono a capire“.

Cook ha anche ricordato i ricordi della sfortunata reunion dei Sex Pistols nel 1996. “Era iniziata alla grande. I tempi erano giusti ed era una grande opportunità per suonare dal vivo e fare le cose per bene con meno caos“, ha detto. “Ma poi sono emersi molti vecchi rancori tra i membri della band e la situazione si è deteriorata lentamente nel corso di un anno. Verso la fine non è stato molto divertente. Tutti avevano un senso dell’umorismo fuori posto ed era tutto un po’ teso. Sono stato contento quando tutto questo è finito”.

“Uno dei miei grandi rimpianti con i Pistols è stato quello di non aver fatto un secondo album. Avremmo potuto fare un altro grande album. Quando siamo tornati insieme nel ’96, avremmo dovuto provarci – abbiamo iniziato ad avere qualche idea, ma John non era entusiasta e non è venuto fuori nulla. Fu un peccato“.

Photo: Riksarkivet (National Archives of Norway) from Oslo, Norway, No restrictions, via Wikimedia Commons