TRACK: ÆSTHETIC WILL

TRACK: ÆSTHETIC WILL Affection

“Cercare di bere dal fondo delle cascate del Niagara“. È così che la band milanese Æsthetic Will descrive il proprio sound. In questo nuovo brano, “Affection”, post-punk e new wave sono il punto di partenza e poi ecco un vortice che ci cattura, con forza e vigore, mentre queste voci cariche di eco si rincorrono nella nostra testa.

“What Do You Say?”, l’album atteso a gennaio 2023 di cui “Affection” è la prima anticipazione, è un viaggio tra le onde della musica, alla ricerca di una risposta a domande esistenziali attraverso la volontà estetica: “Una volontà che non cerca di trovare risposte definitive, ma piuttosto una o più soluzioni a domande rivolte al proprio io inconscio” spiega la band.

Listen & Follow

Æsthetic Will: Facebook