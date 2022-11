TRACK: MARCO ANCONA

E’ sempre sanguigno e coriaceo il sound di Marco Ancona, che ritorna, dopo il buon seguito de “La rivoluzione”, con il nuovo singolo “Dentro lei che dorme”, prodotto dallo stesso artista per NOS Records e con distribuzione Believe.

Il singolo anticipa di qualche mese il primo LP del nuovo progetto solista di Marco, nome storico dell’alternative pugliese, mai restio a collaborazioni e progetti che lo hanno messo in luce anche su tutto il suolo italico.

Il singolo sarà seguito anche da un videoclip ufficiale e anticipa di qualche mese la prossima uscita discografica sulla lunga distanza del progetto solista di Ancona.

Un rock pulsante, carico e tagliente. La voce di Marco graffia ed è ruvida come le chitarre che danno la spinta al brano. Un ritornello che entra subito in testa in questa storia in cui una presenza mancante si fa ancora sentire.

