VIDEO: LISASINSON

Mi sto appassionando sempre di più alle Lisasinson di Valencia, nettamente in fase di miglioramento costante. Il loro “Últimamente” è il nuovo assaggio da “Un Año De Cambios” che vedrà la luce nel 2023.

Dopo il mini-LP “Perdona Mamá” (2021), ricco di punk-adolescenziale, carico e grintoso ma sicuramente ancora acerbo e forse più in grado di mettere in campo la passione che la cura alle melodie, ecco che le Lisasinson stanno aggiustando proprio l’aspetto melodico e i 3 singoli usciti nel 2022 stanno dando ragione a chi vedeva nelle fanciulle un potenziale che aspettava solo di mergere. Dopo le ottime “No Sé Muy Bien” e “Canci​ó​n De Entretiempo” ecco arrivare la perfetta “Últimamente”.

Bellissima la partenza dolce e poi ecco arrivare quella grinta e quella “foga” che alle nostre ragazze non manca mai, ma ora è più controllata, gestita meglio e messa a servizio di un pop-punk che sempre più ci esalta per presa rapida, melodia e ritmo incalzante. Sono giorni che non riesco a staccarmi dalla testa questa canzone, con le sue armonizzazioni e quel ritornello travolgente. Carlos Hernández alla produzione non sbaglia niente, perché non toglie nulla alla potenza delle Lisasinson, ma anzi, riesce a incanalarla e a valorizzarla nel modo giusto.

Non serve neanche che ricordi che la fanciulle escono per Elefant Records.

