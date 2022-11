RIP KEITH LEVENE (CLASH E PUBLIC IMAGE LTD): IL CHITARRISTA CI LASCIA A 65 ANNI

Keith Levene, chitarrista dei Clash (fu allontanato dalla band prima della pubblicazione dell’esordio) e dei Public Image Ltd, è morto: lo hanno confermato la sua compagna Kate Ransford e Adam Hammond. “È con grande tristezza che comunico che il mio caro amico e leggendario chitarrista dei Public Image Ltd, Keith Levene, è morto venerdì 11 novembre“, ha twittato Hammond. “I nostri pensieri e il nostro amore vanno alla sua compagna Kate, alla sorella Jill e a tutti i familiari e gli amici di Keith. Il mondo è un posto più buio senza il suo genio“. Levene aveva 65 anni.

It is with great sadness I report that my close friend and legendary Public Image Limited guitarist Keith Levene passed away on Friday 11th November. There is no doubt that Keith was one of the most innovative, audacious and influential guitarists of all time. 1/4 pic.twitter.com/zpCIAhOoA9 — Adam Hammond (@adthedoor) November 12, 2022

Nel settembre del 1976, Levene era stato invitato a lasciare i Clash e nel 1978, lui e John Lydon formarono i Public Image Ltd, chiamando Jah Wobble al basso e Jim Walker alla batteria, pubblicando il loro album di debutto, “Public Image: First Issue”. In breve tempo si affermò il suo stile chitarristico: “Una volta diventato abbastanza bravo da conoscere le regole, non volevo essere come tutti gli altri chitarristi“, ha dichiarato Levene.

I Public Image Ltd pubblicarono “Metal Box” nel 1979, poi “Flowers of Romance” nel 1981, il cui titolo era un riferimento alla vecchia band omonima di Levene con Viv Albertine e Sid Vicious. Nel 1983, Levene decise di lasciare i Public Image Ltd a causa di divergenze creative sull’imminente quarto album,” This Is What You Want… This Is What You Get”.

Nel corso della sua carriera, Levene ha continuato a collaborare con altri artisti. Ha prodotto demo per i Red Hot Chili Peppers, ha lavorato con Ice T e Tone Loc e ha contribuito all’album “Easy Listening” di Pigface. Levene ha pubblicato anche una serie di album da solista, a partire da “Violent Opposition “nel 1989 fino a “Commercial Zone” nel 2014.

“È triste apprendere della scomparsa di quel gigante della chitarra che era Keith Levene“, ha scritto l’ex batterista dei Public Image Ltd Martin Atkins. “Abbiamo avuto i nostri alti e bassi che si sono addolciti nel tempo. Il mio rispetto per il suo talento unico non finirà mai”.

Photo: Mike Maloney., CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons