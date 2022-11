NUOVO ALBUM PER ANDY SHAUF A FEBBRAIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “WASTED ON YOU”

Dopo aver pubblicato il suo settimo LP, “Wilds“, a settembre 2021, Andy Shauf è già pronto a ritornare con il suo successore, “Norm” (pre-order), in uscita il prossimo 10 febbraio via Anti- Records.

Scritto in solitudine durante la pandemia e registrato e prodotto dal canadese nel suo studio, il disco vede Shauf suonare tutti gli strumenti, tra cui chitarra, piano e synth, mentre Neal Pogue (Tyler, the Creator, Janelle Monae, Outkast) si è occupato del mixing.

Il primo singolo è la opening-track “Wasted On You” ed è accompagnato da un video diretto da V Haddad e scritto dallo stesso Shauf.

“Norm” Tracklist:

1. Wasted On You

2. Catch Your Eye

3. Telephone

4. You Didn’t See

5. Paradise Cinema

6. Norm

7. Halloween Store

8. Sunset

9. Daylight Dreaming

10. Long Throw

11. Don’t Let It Get To You

12. All Of My Love

