“FOOD FOR WORMS” è IL NUOVO DISCO DEGLI SHAME. ANNUNCIATA ANCHE DATA IN ITALIA.

“FOOD FOR WORMS” è IL NUOVO DISCO DEGLI SHAME. ANNUNCIATA ANCHE DATA IN ITALIA.

Il quintetto post-punk di South London annuncia in queste ore il nuovo album in studio.

“Food For Worms” in uscita il 24 febbraio 2023 via Dead Oceans è anticipato dal singolo “Fingers of Steel”:

Dopo essersi fatti strada attraverso la crisi di identità nel loro secondo album, gli Shame sono arrivati a maturità con “Food for Worms”, il nuovo lavoro che il frontman Charlie Steen dichiara essere la Lamborghini degli album degli Shame.

La copertina dell’album è stata realizzata dall’acclamato artista Marcel Dzama, il cui stile evoca fiabe oscure e surrealismo, suggerisce ciò che non è stato detto, ciò che si trova sotto la superficie.

La band ha registrato “Food for Worms” mentre era in tour in Europa, rinvigoriti dalla forza della reazione che hanno incontrato con il loro nuovo materiale. Quell’energia viva è stata catturata perfettamente nell’album, come un fulmine in una bottiglia.

Il disco è stato prodotto da Flood (Nick Cave, U2, Foals). Registrare ogni brano dal vivo significava una sorta di resa: qui, gli spigoli vivi conferiscono all’album la sua consistenza; gli errori sono più interessanti della perfezione. In un certo senso, si rifà al titolo stesso e al modo in cui con questo disco la band sta abbracciando la fragilità e, così facendo, sta attingendo a una nuova fonte di coraggio.

Contestualmente all’annuncio del nuovo disco la band svela anche una data live nel nostro paese:

giovedì 23 marzo 2023 @ Milano, Magnolia

“Food For Worms” tracklist:

01 “Fingers Of Steel”

02 “Six-Pack”

03 “Yankees”

04 “Alibis”

05 “Adderall”

06 “Orchid”

07 “The Fall Of Paul”

08 “Burning By Design”

09 “Different Person”

10 “All The People”