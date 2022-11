I TENNIS ANNUNCIANO IL LORO SESTO ALBUM IN STUDIO. ASCOLTA IL SINGOLO “ONE NIGHT WITH THE VALET”.

Il duo indie-pop Tennis annunciano il loro sesto album in studio.

“Pollen” uscirà il prossimo 10 febbraio sulla loro label Mutually Detrimental Acclaimed.

Primo singolo estratto è “One Night With The Valet”, ascolta il brano:

Volevamo scrivere un grande album, ha dichiarato Alaina Moore che insieme al marito Patrick Riley forma i Tennis. …qualcosa di adatto alla radio, ma le nostre canzoni non seguono le strutture pop convenzionali. Invece di ritornelli con temi universali, scrivo con una specificità che è nuova per me, restringendo i dettagli più piccoli delle nostre vite. Più cerchiamo di ampliare il nostro raggio d’azione, più ci rivolgiamo verso l’interno.

e ancora:

Per evitare di cadere nelle vecchie abitudini, abbiamo utilizzato strumenti nuovi per noi. Lavoriamo da soli e resistiamo all’impulso di modificare eccessivamente o fare troppe riprese. A differenza degli album precedenti che sono stati più un muro di suoni, cerchiamo di non sopraffare la mia voce con un mix denso.

L’ultimo disco dei Tennis è uscito nel 2020 (“Swimmer”).