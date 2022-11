ROMY DEGLI XX CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “STRONG” INSIEME A FRED AGAIN..

Romy Madley Croft degli XX condivide ora il suo nuovo singolo, “Strong”: il brano vede la partecipazione di Fred Again.. ed è accompagnato da un video diretto da sua moglie, la filmmaker e fotografa Vic Lentaigne.

““Strong” nasce da un momento della mia vita in cui stavo elaborando un lutto passato”, racconta Romy. “Mentre scrivevo il testo pensavo a mio cugino Luis, entrambi abbiamo condiviso l’esperienza della scomparsa delle nostre mamme quando eravamo giovani. Ho riconosciuto in lui la stessa caratteristica che ho io, ovvero quella di cercare di trattenere le emozioni e di fare buon viso a cattivo gioco. La canzone era un modo per entrare in contatto con questi sentimenti, offrire sostegno e infine trovare un senso di liberazione nell’euforia della musica. Luis è con me sulla copertina del singolo e anche nel video musicale, il che è stato davvero speciale.”

“La mia amicizia con Fred significa molto per me, la nostra vicinanza mi aiuta a sentirmi sicura nell’essere onesta e vulnerabile nei testi e siamo decisamente in sintonia sul nostro amore per il songwriting e la musica dance. È incredibile e stimolante vedere e ascoltare ciò che Fred sta facendo nel suo lavoro da solista e sono molto felice di questa canzone insieme”.

“Strong” è un brano destinato a essere suonato ad alto volume, circondati da amici e familiari, che Romy ha scritto come un’ode al club come luogo di guarigione e comunità. La canzone è stata prodotta da Fred again.., Romy e Stuart Price e unisce le ispirazioni sonore di Romy dai classici dei club, alla house di Ibiza e alla trance, con il suo songwriting e il suo lirismo senza tempo.

