ADAM GREEN INSIEME A FRANCESCO MANDELLI PER CINQUE DATE A MARZO 2023

Il musicista newyorkese Adam Green e il poliedrico volto televisivo Francesco Maria Mandelli uniscono le forze e si preparano a partire per un imperdibile tour in acustico di cinque date.

Special-guest delle date il cantautore americano Ryder The Eagle:

14 marzo 2023 @ Roma, Unplugged in Monti @ Alcazar Live

15 marzo 2023 @ Torino, sPAZIO211

16 marzo 2023 @ Milano, Arci Bellezza

17 marzo 2023 @ Pisa, Lumiere

18 marzo 2023 @ Bologna, Covo Club

Biglietti in vendita da venerdì 18 novembre alle ore 10:00

L’ultimo disco di Adam Green, “That Fucking Feeling”, è uscito a sorpresa lo scorso aprile mentre alcune settimane fa, in occasione della premier del “Meet Me In The Bathroom” al Fonda Theatre di Los Angeles, l’artista di New York si è ritrovato su un palco insieme a Kimya Dawson per alcuni brani acustici come Moldy Peaches.

Credit Foto: Alessandro Zuek