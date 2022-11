ASCOLTA IL NUOVO EP DI MAN-MADE SUNSHINE, IL PROGETTO SOLISTA DI CONOR MASON DEI NOTHING BUT THIEVES

Man-Made Sunshine è il progetto solista di Conor Mason, cantante e chitarrista dei Nothing But Thieves.

Con questo moniker il musicista britannico ha appena pubblicato, via Sony Music, un EP di cinque tracce che porta lo stesso nome, che potete ascoltare qui sotto.

Sviluppato durante il periodo di lockdown, Conor ha incanalato la propria scoperta di sé in un progetto musicale molto personale che fonde elementi di alt-indie, psych-pop ed elettronica in un suono nuovo e sperimentale.

“Sono partito dalla domanda “Man-Made Sunshine”: sono in grado di trovarlo e di crearlo da solo o è fatto per me?” – racconta Conor Mason a proposito del processo di scrittura dell’EP – “Il progetto riguarda in ultima analisi la crescita interiore: mi sono addentrato in luoghi difficili per trovare la guarigione da una perdita e mi sono concentrato su pensieri e sentimenti legati alla morte, al dolore degli altri e al mio vecchio io. Durante questo processo ho lavorato per prendere le distanze dalla felicità sintetica e trovare quella interiore, imparando a superare alcune vere oscurità nella mia vita. Questo progetto racchiude il mio amore per il pianeta e per tutte le cose naturali e il mio tentativo di riconnettermi con queste dimensioni. Si concentra anche sul mio rifiuto della nostra dipendenza dal mondo materiale e digitale e sulla mia lotta interiore con ciò che è veramente la realtà.”