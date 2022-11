I TEENAGE BOTTLEROCKET TORNANO IN ITALIA A FEBBRAIO

I Teenage Bottlerocket torneranno in Italia nel mese di febbraio per presentare il loro nono album, “Sick Sesh!“, uscito ad agosto 2021 via Fat Wreck Chords.

Saranno ben tre gli appuntamenti con la band punk-rock del Wyoming nel nostro paese previsti per venerdì 24 a The Cage di Livorno, per sabato 25 al Rivana Garden di Ferrara e per domenica 26 al Legend Club di Milano.

Questo il programma:

Venerdì 24 Febbraio 2023

Livorno, The Cage – via del Vecchio Lazzeretto, 20

Biglietti disponibili su Dice e Vivaticket.

Posto unico in piedi: € 15,00 + prev.

Sabato 25 Febbraio 2023

Ferrara, Rivana Garden – via Gaetano Pesci, 181

Biglietti disponibili su MusicGlue.

Posto unico in piedi: € 15,00 + prev.

Domenica 26 Febbraio 2023

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 15,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto.