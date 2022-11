RON GALLO ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM “FOREGROUND MUSIC” E LO ANTICIPA CON LA TITLE TRACK

Nuovo singolo per il nostro amato Ron Gallo. “Foreground Music” è il brano che anticipa l’omonimo album, in uscita venerdì 3 marzo 2023 per l’etichetta Kill Rock Stars (pre-order).

“Questa canzone è un flusso di coscienza sull’enorme spettro di ansie che alimentano la vita al giorno d’oggi. Un’ode a tutte quelle volte che mi sono svegliato alle 3 del mattino in preda al panico per qualsiasi cosa, dalla fine del mondo al rimpianto per tutto ciò che ho detto o fatto in tutta la mia vita. Forse c’è qualcosa di sbagliato in me o è un problema più specifico dell’America, ma come si può vivere in questo momento e allo stesso tempo non essere ansiosi? Questa canzone potrebbe essere quella che si avvicina di più a ciò che si prova nella mia testa – ridendo in faccia alle crisi – e per questo penso che sia un buon nome per il genere di musica che faccio“.

Con questo nuovo disco, Gallo, a quanto ci dicono le note stampa, urla contro i costruttori che trasformano i quartieri in spudorati annunci pubblicitari di AirBnB, i padroni delle multinazionali che decidono quanto deve costare la musica e gli estremisti determinati a portare avanti un’apocalisse di distruzione razziale e civile. Affronta i cattivi della nostra società e aiuta coloro che ne sono oppressi, trovando un modo per ridere in faccia all’assurdità della situazione.

L’album, successore di “Peacemeal” (gli avevamo dato 8 in pagella) è, secondo le parole di Gallo: “Come sarebbe una crisi esistenziale se potesse essere anche divertente“. Nel corso delle 11 tracce si passa dal fuzz al lounge jazz, al freaky pop, al post-punk e di nuovo a una musica rock divertente e trascinante, prendendo di mira di tutto e di più: male entitlement, età dell’ansia, apatia vs azione, gentrificazione, narcisismo, retail therapy, xenofobia, paura del futuro nelle nuove generazioni, estremisti di destra, capitalismo, cambiamento climatico e l’esperienza di avere una persona cara con una dipendenza.

Tracklist:

1. Hope

2. What Else

3. Ignore Everything

4. Tom Kelly

5. Easier

6. Like A Bird

7. One More Time Won’t Kill You

8. I Fucking Hate You

9. I Can’t Tell You

10. Rain

11. Bleed It Out

12. Breathe (Bonus)

13. Camouflage (Bonus)