EVAN DANDO SVELA CHE I LEMONHEADS CESTINARONO UN REMIX DI APHEX TWIN

Nel corso di un’intervista rilasciata al sito americano Stereogum, all’interno della rubrica “We Got A File On You”, Evan Dando, leader e voce dei Lemonheads, racconta dell’esistenza di un remix, ovviamente mai pubblicato, di un brano della sua band ad opera Aphex Twin.

Interpellato sulle sue numerosi collaborazioni con altri artisti Dando svela:

Sai cosa è divertente? Aphex Twin fece un remix molto fico di una delle nostre canzoni. Remixò “Style” ma in pratica tolse tutta la musica e per questo motivo decidemmo di non farla uscire, ma lui deve averla ancora da qualche parte…

“Style” brano contenuto in “Come on Feel the Lemonheads” del 1993 era stata totalmente stravolta dal produttore britannico:

Ci disse che era una cosa che avrebbe fatto per qualche soldo in più. In pratica era un pezzo di piano composto da lui, quello doveva essere il remix. Era bellissimo. Ricordo di averlo ascoltato per tanto tempo, era fico, ma non se ne fece nulla… Insomma mi sarebbe piaciuto se avesse utilizzato parte della nostra canzone. Ma ora lo adoro.

Altro passaggio interessante dell’intervista riguarda gli Oasis.

Che tra l’artista di Boston e i ragazzi terribili di Manchester ci fosse stata in passato della simpatia è cosa nota, e adesso Dando torna sugli anni nei quali incrociò per la prima volta la strada dei fratelli Gallagher:

La mia amica Corinne Day mi disse: ‘Questi ragazzi sono fantastici dagli un’occhiata’. Avevano appena pubblicato un singolo o qualcosa del genere. E così li abbiamo incontrati a Parigi.

Sono andato in tour con loro per due settimane subito prima che “Definitely Maybe” uscisse. Il mio tour stava finendo e non volevo tornare a casa. Quindi sono salito sul furgone con loro. In realtà è stato davvero divertente.

e ancora:

Quei ragazzi sono davvero carini. Sono persone davvero fantastiche e il fottuto tour manager mi ha dovuto sopportare. Non avrebbe pagato per la televisione che ho rotto, il che andava bene [ride] perché dovevo pagarla io…

Liam… mi chiamava ‘John Boy sotto acido’. Disse: ‘Mi hai davvero impressionato, sei stato portato giù da due poliziotti. Ben fatto.’ Era divertente. Era stato fuori tutta la notte e io ero nella sua cuccetta. [Ride.] È stato uno sfortunato incidente, ma almeno Liam è rimasto impressionato.