ASCOLTA LA COLONNA SONORA, CURATA DA TRENT REZNOR E ATTICUS ROSS, DEL NUOVO FILM DI LUCA GUADAGNINO “BONES AND ALL”

Trent Reznor e Atticus Ross sono più impegnati come compositori per il cinema e la televisione che con i Nine Inch Nails in questi giorni: la loro ultima colonna sonora è quella di “Bones and All”, il nuovo film di Luca Guadagnino, tratto dall’omonimo romanzo del 2015 di Camille DeAngelis, che vede protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell nei panni di due giovani amanti contro il mondo.

Oltre ai classici atmosferici paesaggi sonori di synth per cui il duo è noto, la colonna sonora di “Bones and All” è caratterizzata anche dalla delicata chitarra classica di George Doering.