BRUCE SPRINGSTEEN PER LA PRIMA VOLTA DICE LA SUA SULLA QUESTIONE PREZZI FUORI CONTROLLO PER I SUOI LIVE AMERICANI

Per la prima volta, Bruce Springsteen ha affrontato la polemica sul prezzo dei biglietti per il suo prossimo tour con la E Street Band.

L’immagine di Springsteen aveva subito uno smacco quando i biglietti per il suo tour americano sono saliti fino a 5.000 dollari. Jon Landau, manager di Springsteen, aveva precedentemente difeso la decisione di utilizzare il modello di prezzo dinamico di Ticketmaster, che modifica il costo dei biglietti in base alla domanda. Sostenendo che la stragrande maggioranza dei biglietti venduti si aggirava intorno ai 200 dollari, Landau aveva affermato: “Credo che nell’ambiente odierno questo sia un prezzo equo per vedere una persona universalmente considerata tra i più grandi artisti della sua generazione“.

Springsteen ha fatto un ragionamento simile in una nuova intervista a Rolling Stone. “Quello che faccio è una cosa molto semplice. Dico ai miei ragazzi: ‘Andate a vedere cosa fanno gli altri. Facciamo pagare un po’ meno’. In genere le indicazioni sono queste. Loro escono e lo stabiliscono. Negli ultimi 49 anni, o comunque da quando suoniamo, siamo sempre stati al di sotto del valore di mercato. Mi è sempre piaciuto ed è stato bello per i fan. Questa volta però ho detto loro: Ehi, abbiamo 73 anni. I ragazzi sono lì. Voglio fare quello che fanno gli altri, i miei colleghi. Ed è quello che è successo. È quello che hanno fatto. Ma l’acquisto dei biglietti è diventato molto confuso, non solo per i fan, ma anche per la gestione degli artisti. Il punto è che la maggior parte dei nostri biglietti sono assolutamente accessibili. Sono in quella fascia di prezzo accessibile. Abbiamo quei biglietti che comunque andranno a quel prezzo [più alto] da qualche parte. L’intermediario dei biglietti o qualcuno prenderà quei soldi. E io dico: Ehi, perché quei soldi non dovrebbero andare ai ragazzi che saranno lassù a sudare tre ore a notte per questo? Si è creata l’opportunità di farlo. E così, a quel punto, abbiamo deciso di farlo. So che è stata una scelta impopolare per alcuni fan. Ma se ci sono state lamentele all’uscita, potete riavere i vostri soldi“.

Le critiche? “Sono vecchio. Prendo molte cose con filosofia. Non ti piace essere criticato. Di certo non ti piace essere il ragazzo immagine dei prezzi alti dei biglietti. È l’ultima cosa che preferisci essere“, ha detto Springsteen, prima di aggiungere: “Ma è andata così. Devi accettare le decisioni che hai preso e continuare a fare del tuo meglio. E questo è stato il mio punto di vista. Penso che se la gente verrà allo spettacolo, si divertirà“.

Springsteen e la E Street Band inizieranno ad esibirsi a febbraio del 2023, con decine di date in tutto il mondo che li terranno impegnati fino a luglio: tre saranno i concerti in Italia: giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Photo: Manuel Martinez Perez, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons