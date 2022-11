GUARDA I DIIV ESEGUIRE “DOPAMINE” ACUSTICA IN UN LIVE DEL 2017

I DIIV hanno pubblicato un nuovo album dal vivo, in veste acustica, risalente al 2017.

L’album, registrato durante un concerto al Murmrr Theatre di Brooklyn nell’agosto del 2017, presenta nuovi arrangiamenti di brani tratti dai primi due album della band, “Oshin” del 2012 e “Is The Is Are” del 2016. Sono presenti anche le cover di “When You Sleep” dei My Bloody Valentine e “Hollow” di Alex G.

“Nell’agosto 2017 ero sobrio da 5 mesi e i DIIV non suonavano da quasi un anno“, ha spiegato Cole Smith in un comunicato. “Il nostro amico Ric ci ha aiutato a organizzare un piccolo show acustico in un teatro della nostra città natale, Brooklyn. Abbiamo decorato il palco con oggetti delle nostre case e abbiamo proiettato i nostri video casalinghi su un televisore. Abbiamo invitato i nostri amici e la nostra famiglia e abbiamo suonato alcune canzoni dei nostri primi due album e alcune canzoni di altri artisti che ci sembravano importanti come band. È stata una sorta di reset. Abbiamo registrato lo spettacolo e ce ne siamo dimenticati per diversi anni. Recentemente abbiamo ritrovato le registrazioni e abbiamo pensato che la gente avrebbe voluto ascoltarle“.

L’ultimo album in studio dei DIIV, “Deceiver“, risale al 2019.

Photo Credit: Coley Brown