QUENTIN TARANTINO MILLANTA DI UNA SERIE TV IN ARRIVO L’ANNO PROSSIMO: CI CREDIAMO?

Quentin Tarantino, in occasione di un evento tenutosi questa settimana per il suo nuovo libro “Cinema Speculation”, ha dichiarato di avere intenzione di realizzare una serie televisiva il prossimo anno.

Sebbene Tarantino non abbia condiviso alcun dettaglio sulla trama o sulla produzione, come riporta Variety, ha rivelato che prevede di dirigere una serie di otto episodi. Nel 2005 aveva diretto due episodi di ‘CSI: Crime Scene Investigation’ ma poi il suo rapporto con la TV non era mai decollato, anche se, negli anni successivi, Tarantino aveva accennato più volte a un ritorno in televisione. Solo lo scorso febbraio, secondo quanto riferito, era in trattative per dirigere Timothy Olyphant in uno o due episodi della serie limitata di FX ‘Justified: City Primeval’ e poi c’era sempre l’idea di una serie su ‘Bounty Law’.

QT non necessariamente mantiene sempre le sue promesse, ma se sostiene che il suo prossimo film sarà l’ultimo, chissà che davvero non guardi con più attenzione al piccolo schermo.