SI CHIAMA “ETHEL” IL NUOVO ASSAGGIO DALL’IMMINENTE ALBUM DEI THE MURDER CAPITAL

I Murder Capital hanno pubblicato “Ethel”, il terzo singolo tratto dal loro secondo album in uscita “Gigi’s Recovery” (è atteso il 20 gennaio via Human Season Records).

I post-punkers irlandesi quindi piazzano un nuovo assaggio, dopo “Only Good Things” e “A Thousand Lives”.

Il regista Maxim Kelly ha detto del video: “Inizialmente ho pensato che ‘Ethel’ dovesse essere la protagonista e ballare alla fine, e ho sempre avuto questa immagine di un film francese chiamato My American Uncle. In cui c’è una bambina che si alza in piedi su un tavolo. All’inizio avevo in mente quell’immagine per un video rap, ma non aveva senso per la canzone, volevo che sembrasse più surreale, così quando ho iniziato a trovare altre immagini, è emerso che forse la cameriera sarebbe stato il personaggio più interessante“.

Photo Credit: James Kelly|