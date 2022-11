VIDEO: IL METZ

Uscito lo scorso 28 ottobre 2022 per Platinum Label il nuovo singolo de Il Metz, aka di Matteo Maltecca, dal titolo “Canzone per non crescere”. Oggi invece è il giorno dell’anteprima del video, nostra esclusiva, che mostra il lombardo Matteo alle prese con una esibizione live intima proprio di “Canzone per non crescere”.

“Il Metz (nome d’arte di Matteo Maltecca)”– si legge nella nota stampa a corredo del singolo – “si propone come cantautore nel 2021 sotto Platinum Label. Nasce a Milano classe 1983 da famiglia siciliana e milanese e inizia con la musica fin da piccolo; studia pianoforte in conservatorio e si diploma al CPM specializzandosi durante gli anni nel mondo della produzione musicale. Nei primi anni 2000 si trasferisce per qualche anno a Genova dove inizia la sua attività come cantautore e autore e polistrumentista. Lì viene a contatto con la scuola e la scena genovese, suonando nella band Scarlet Diva con la quale incide due album. Tornato a Milano inizia una militanza come cantante, tastierista, Dj e producer in svariati progetti (Lekka, Herbadelici, BollaTrio, Lelio Morra) con i quali suona in Italia e all’estero per lungo tempo. Durante gli anni ritrova la passione per la scrittura e la produzione dei propri brani e crea il suo progetto solista “IL METZ”. Nel 2021 comincia a pubblicare i primi singoli con Platinum Label”.

Accompagnato da Leo Parisi (basso) e Ninni Pezza (chitarra), Il Metz “ci fa addentrare ufficialmente nella stagione autunnale, invitandoci nel suo personalissimo mondo a tinte pastello dove il cantautorato italiano si fonde con influenze di respiro internazionale e vibes crepuscolari”.

A proposito del brano, l’autore ha dichiarato che “Canzone per non crescere è una canzone intima e liberatoria. É una dedica alla mia voglia di suonare e allo stesso tempo un monito a farlo sempre in maniera sincera. Mi piace scrivere canzoni perché mi permette di esprimere quello che mi succede nella vita. Per me è ancora un gioco, come quelli che si facevano da bambini. Ogni canzone è un piccolo mondo di pochi minuti in cui vivono le mie emozioni. Posso gioire di qualcosa o stare male per qualcos’altro, avere un posto nascosto in cui rifugiarmi o dal quale posso comunicare con il mondo. In questo senso la musica mi ha sempre aiutato a crescere e ci riesce ancora ogni giorno”.

Photo credit: Carlo Piro