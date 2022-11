QUINTO LP PER LE DEATH VALLEY GIRLS A FEBBRAIO. IL PRIMO SINGOLO è “WHAT ARE THE ODDS”

Dopo aver pubblicato il loro convincente quarto LP, “Under The Spell Of Joy“, a ottobre 2020, le Death Valley Girls sono pronte a ritornare con il suo successore, “Islands In The Sky” (pre-order), in uscita il prossimo 24 febbraio via Suicide Squeeze Records.

Registrato allo Station House Studio di Echo Park, Los Angeles, il nuovo disco vede Bonnie Bloomgarden, la mente cantautorale delle Death Valley Girls, usare gli anthemici bagordi della band come una guida alla guarigione spirituale e una tabella di marcia per le future incarnazioni del sé. E se questi possono essere gli obiettivi più alti delle Death Valley Girls fino ad oggi, la musica che ne risulta è anche di gran lunga la più contagiosa e celebrativa.

I semi di “Islands In The Sky” sono stati piantati mentre la Bloomgarden era costretto a letto da una misteriosa malattia dal novembre 2020 al marzo 2021. “Quando ero malata dovevo dormire quasi tutto il giorno. Continuavo a svegliarmi ogni poche ore con un intenso messaggio di prendermi cura dell’isola, di nutrire l’isola… Non ho idea del perché, ma fare musica per l’isola continuava a venire fuori”.

Prima della malattia, l’obiettivo principale della Bloomgarden era scrivere canzoni per aiutare altre persone ad affrontare la propria sofferenza. Ma qualcosa in lei è cambiato e ha iniziato a concentrarsi su se stessa. “Quando ero malata ho iniziato a chiedermi se fosse possibile scrivere un disco con messaggi d’amore per il mio io futuro. È stata la prima volta che ho pensato consapevolmente alla mia sofferenza e a ciò che la me futura avrebbe avuto bisogno di sentire per guarire. Ho lottato molto nella mia vita con la salute mentale, gli abusi, il PTSD e la sensazione di non appartenere a nessun luogo. E non voglio che nessuno, compresa la mia futura me, soffra mai più. Mi sono resa conto che se siamo tutti parte di un’unica coscienza cosmica, come noi [Death Valley Girls] crediamo, allora “Islands In The Sky” potrebbe servire non solo come messaggio d’amore e di accettazione a me stessa, ma anche da ogni sé a ogni sé, perché siamo tutti uno!”.

Il primo singolo si chiama “What Are The Odds”, accompagnato da un video diretto dalla bassista Samantha Westervelt.

Dice Bonnie del brano: “Quando abbiamo scritto “I’m a Man Too” stavamo cercando di rivisitare “I’m Just a Girl” dei No Doubt, ma attraverso una nuova lente. “What Are the Odds” è allo stesso modo un’indagine/rivisitazione di “Material Girl” di Madonna, ma con un tocco DVG. Ci piace pensare alla coscienza e all’esistenza, e crediamo molto in un qualche tipo di reincarnazione, ma anche che questa esperienza non è lineare, non c’è un passato e un futuro, c’è qualcos’altro che sta succedendo! Che cos’è? È una simulazione, siamo ragazze simulate?!”.

“Islands In The Sky” Tracklist:

1. California Mountain Shake

2. Magic Powers

3. Islands In The Sky

4. Sunday

5. What Are The Odds

6. Journey To Dog Star

7. Say It Too

8. Watch The Sky

9. When I’m Free

10. All That Is Not Of Me

11. It’s All Really Kind Of Amazing

Photo Credit: Neto Velasco