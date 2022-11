USCIRA’ A MARZO 2023 IL NUOVO ALBUM DI EMILIANA TORRINI & THE COLORIST ORCHESTRA: “MIKOS” E’ IL NUOVO ASSAGGIO

Dopo il recente singolo “Right Here”, Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra annunciano l’uscita del nuovo album “Racing The Storm”, in uscita il 17 marzo su Bella Union (pre-order). Per accompagnare l’annuncio Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra hanno condiviso il video in bianco e nero splendidamente girato per “Mikos”, il suggestivo brano di apertura dell’album. Commentando la canzone Emiliana dice: “L’ascolto di bella musica muove la mente e mi sembra di vedere un film. Quando ho scritto questa canzone ho visto una ragazza in uniforme scolastica in piedi sul bordo di un molo, che guarda il corpo di una ragazza in un mare turchese mentre sente dietro di sé la madre della ragazza che la cerca al mercato. Si gira a guardare e poi se ne va senza dire una parola“.



Continua quindi la collaborazione tra The Colorist Orchestra e la Torrini, nata nel 2015.

“L’intero periodo di scrittura dell’album è stato una costante ricerca di come continuare questa avventura, con tutti i limiti della distanza, del tempo e dell’impossibilità di stare insieme“, spiega Kobe Proesmans del primo periodo della creazione del disco. “Ho pensato che la sfida più grande fosse mantenere vibrante la connessione musicale tra noi tre. Perché quando io e Aarich lavoriamo, viviamo vicini l’uno all’altro, siamo in studio insieme e possiamo parlare; la maggior parte della creazione avviene quando si mangia, si parla e si ascolta una canzone e questo all’inizio ci è mancato molto con Emiliana“.

Sia Kobe che Aarich ci tengono a sottolineare che, sebbene “Racing the Storm” sia in gran parte il lavoro di un collettivo, Emiliana ha assunto il ruolo rappresentativo del progetto e sia i suoi testi che la sua performance canora sono coerenti con il sound dell’album.

Tracklist:

1. Mikos

2. You Left Me In Bloom

3. Hilton

4. Dove

5. Wedding Song

6. Right Here

7. Smoke Trails

8. A Scene From a Movie

9. The Illusion Curse

10. Racing The Storm

11. Lonesome Fears

Photo Credit: Athos Burez