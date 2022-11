ASCOLTA “LIVE IN CAPPADOCIA”, IL LIVE EP (PIANO/VOCE) DI ZOLA JESUS

“Alive in Cappadocia” mette in luce la versatilità e il dinamismo della voce di Zola Jesus con le incantevoli performance dal vivo di “Desire” e “Into The Wild”, tratte dal suo nuovo album, oltre ai classici “Skin” e “Siphon”.

Alive in Cappadocia by Zola Jesus

Registrate in una cappella antica di 2.000 anni in Turchia (dove l’artista si trovava per girare un video), queste canzoni sono volutamente scarne e spartane, per esaltare al massimo il pathos della musica di Nika Rosa Danilova.

“Alive in Cappadocia” è stato registrato nell’antica cappella, storicamente nota come Bezirhane, i cui resti sono stati portati alla luce durante la costruzione dell’Argos Hotel. Inizialmente utilizzata per produrre olio di lino, nel corso della sua storia Bezirhane è stata anche un monastero frequentato da monaci e un luogo frequentato dai viaggiatori della Via della Seta.