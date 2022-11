“FOUND” è IL NUOVO SINGOLO DAL SESTO ALBUM DEI FUCKED UP

Il mese scorso i Fucked Up hanno annunciato i dettagli del loro sesto LP, “One Day”, in uscita il prossimo 27 gennaio via Merge Records a distanza di oltre quattro anni dal precedente, “Dose Your Dreams”.

L’album, che prende il nome dal tempo impiegato per scriverlo e registrarlo, nasce da un’idea del chitarrista Mike Haliechuk, che ha lavorato ai 10 brani in tre sessioni di otto ore per cercare di distillare il suono principale dei Fucked Up.

Dopo aver condiviso la title-track “One Day” qualche settimana fa, ora è la volta di un nuovo singolo, “Found”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice Haliechuk del brano: “Vivevo in Davenport Road, una delle strade più antiche del Nord America, che è stata un sentiero delle Prime Nazioni per migliaia di anni, costeggiando la sponda nord del lago Iroquois, ritiratosi dopo l’ultima era glaciale. A est c’era il Taddle Creek, che fu interrato nel XIX secolo per costruire le strade su cui cammino. Ho pensato molto alla gentrificazione, osservando i piccoli negozi che venivano inghiottiti dai grandi edifici, finché non mi sono reso conto di essere uno di quei grandi edifici. Il nome della canzone deriva dalla traduzione di Shadi Bartsch dell’Eneide, dove sottolinea che le parole “trovato” e “pugnalato” aprono e chiudono il libro, che sono due significati dello stesso verbo greco. Che la scoperta è in realtà conquista, e che l’insediamento è sempre violenza. E che ogni storia che cerco di raccontare a me stesso sul luogo in cui ho trovato da vivere può essere solo una storia per giustificare l’espansione di un popolo nel mondo di un altro”.

Photo Credit: Jeaninne Kaufer