GUARDA JACK WHITE ESEGUIRE, A LONDRA NEL SETTEMBRE 2021, IL CLASSICO “SEVEN NATION ARMY” SUL TETTO DI DAMIEN HIRST

Jack White ha annunciato un nuovo mini-album dal vivo, tratto dalla sua esibizione sul tetto di Soho a Londra nel 2021. Lo scorso settembre, White infatti aveva suonato a sorpresa sul tetto londinese di Damien Hirst, per celebrare l’apertura del suo nuovo negozio della catena Third Man Records.

L’LP bonus “Live From Marshall Street” viene pubblicato insieme ai due album “Fear Of The Dawn” e “Entering Heaven Alive”, in un triplo vinile da collezione e può essere ordinato qui.

In questo piccolo live speciale, White ha aperto con “Dead Leaves On The Dirty Ground” dei The White Stripes, per poi suonare “Lazaretto”, “Steady, As She Goes”, “We’re Going To Be Friends” e la classica “Seven Nation Army” di cui vediamo il video