H. HAWKLINE ANNUNCIA IL SUO NUOVO LP “MILK FOR FLOWERS” E CONDIVIDE LA TITLE-TRACK

A quasi sei anni di distanza dal suo quarto LP, “I Romanticize”, H. Hawkline sta per ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Milk For Flowers” (pre-order), in uscita il prossimo 10 marzo via Heavenly Recordings.

Il songwriter di Cardiff lo ha registrato agli storici Rockfield Studios nelle campagne del Galles: il disco, che è stato prodotto da Cate Le Bon e mixato da Patrik Berger, vede la partecipazione, tra gli altri, di Tim Presley (aka White Fence) e John Parish.

Dice Cate del nuovo album del gallese: “Ho visto il mio caro amico, H. Hawkline, ripiegarsi su se stesso ed estrarre da un periodo terribile un album così squisitamente crudo, ma abilmente aggraziato. Ho avuto l’estremo onore di essere incaricata come produttore e l’ho aiutato con delicatezza a dare vita a questo bellissimo lavoro. Scrive musica e testi che si adattano a tutte le sfumature della giornata. Siede malinconicamente a tavola con l’assurdità e nessuno batte ciglio. Non senza sforzo, ma sempre con una mano naturale che muove i pezzi dall’interno verso l’esterno. È una cosa bellissima essere continuamente commossi e sorpresi da un vecchio amico.”

Ad anticipare la release ecco il primo singolo, la title-track “Milk For Flowers”, accompagnato da un video diretto da Ben Hardy.

H. Hawkline lo introduce così: “Il dolore è una canzone che non si può non ascoltare: dal momento in cui la si impara, non si smette mai di cantarla. La sua musica dipinge il paesaggio, tirando le corde di ogni giorno. Angoli dimenticati e giardini non curati possono diventare ricchi di vegetazione malata, piste di pattinaggio e parchi giochi che decadono a ogni accordo. Questi video (questo è il primo di tre) sono un modo per cercare di esprimere questa sensazione nel modo più diretto possibile. Ogni giorno, un’audizione. Almeno io scelgo la colonna sonora.”

Vi ricordiamo inoltre che il gallese arriverà in Italia a presentare il suo nuovo LP domenica 2 aprile 2023, quando suonerà alla Santeria Toscana 31 di Milano in apertura al concerto di Aldous Harding.

“Milk For Flowers” Tracklist:

1. Milk For Flowers

2. Plastic Man

3. Suppression Street

4. I Need Him

5. Denver

6. Athens At Night

7. Like You Do

8. It’s A Living

9. Mostly

10. Empty Room