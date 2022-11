TRACK: WHYLEMIN

Whylemin pubblica la nuova “Overgrown”, delicata e suggestiva ballata folk pop, che sembra così delicata e leggera e invece nasconde un animo triste e dolente: la storia di chi si sente condannato a una vita senza amore.

“Questa è una canzone che parla di come essere lasciati ripetutamente possa cambiarti come persona, in qualcuno che non riconosci, che non ti piace. Come cambia i tuoi sogni e le tue paure. Descrive una sorta di evoluzione inversa, perché sembra che tu stia diventando una versione più debole di te stesso“, dice la stessa Whylemin, nome d’arte di Sofia Ahnborg, svedese di Stoccolma, che prima di questo brano aveva già presentato altri due singoli, ovvero “Do You Ever Wonder” and “Everytime”

In “Overgrown” emerge forte questo sentimento di disperazione e rassegnazione si approfondisce: una canzone più intima e delicata rispetto alle due precedenti. Una ninna nanna per cuori dolenti.

