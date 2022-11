IL 20° DISCO IN STUDIO DEI BRIAN JONESTOWN MASSACRE USCIRA’ A FEBBRAIO

A pochi mesi di distanza dall’ultimo disco, “Fire doesn’t grow on tree” uscito la scorsa estate, Anton Newcombe annuncia un nuovo lavoro a firma Brian Jonestown Massacre.

“Your Future Is Your Past”, ventesimo disco in studio per la formazione americana, uscirà il 2 febbraio 2023 su A Recordings etichetta di Newcombe.

I BJM condividono oggi la title-track che però, in pieno stile Brian Jonestown Massacre, non compare nell’album:

Newcombe racconta così la genesi di “Your Future Is Your Past”:

Mio figlio Wolfgang è molto diverso da me, grazie a dio, ma abbiamo così tante cose in comune; ballare, inventare canzoni e vocalizzare strane combinazioni di parole e idee che ci fanno ridere o hanno un senso per noi in qualche modo significativo. Ad un certo punto, ho iniziato a scrivere queste parole e idee casuali da usare come titoli. Molte delle canzoni di questo album e di “Fire Doesn’t Grow On Trees” sono infatti sue idee, tra cui “Your Mind Is My Cafe” e “The Future Is Your Past”. Entrambi questi album e molte altre canzoni sono state scritte a Berlino nel mio studio durante la pandemia. Una canzone al giorno, scritta, registrata e condivisa su YouTube come work in progress. Mi sentivo come se tutto fosse così triste e senza speranza, ma non sono impotente. Ho deciso di cantare inni per potenziarmi, per ricordarmi di ricordare, per combattere la bestia finché non muore, per darle tutto quello che hai perché è tutto quello che c’è da dare… queste non erano canzoni per tempi covid, per questi tempi di guerra e crisi dopo crisi, queste sono canzoni per tutti i tempi.

“Your Future Is Your Past” tracklist:

1. Do Rainbows Have Ends

2. Nothing Can Stop The Sound

3. The Light Is about To Change

4. Fudge

5. Cross Eyed Gods

6. As The Carousel Swings

7. The Mother Of All Fuckers

8. All The Feels

9. Your Mind Is My Café

10. Stuck To Yous

