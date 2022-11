THE XX RIPUBBLICANO “COEXIST” IN LIMITED EDITION PER IL SUO DECIMO ANNIVERSARIO

THE XX RIPUBBLICANO “COEXIST” IN LIMITED EDITION PER IL SUO DECIMO ANNIVERSARIO

Per celebrare i 10 anni di “Coexist”, The xx pubblicheranno un’edizione limitata in vinile trasparente del disco, disponibile per il pre-ordine fin da ora.

Un’edizione digitale ampliata che conterrà anche le versioni dal vivo dei brani preferiti dai fan “Angels”, “Chained”, “Reunion & Sunset” che potete già ascoltare qui:

Con “Coexist”, The xx hanno sfidato le pressioni percepite per un secondo album creando un disco che ha affermato il loro status di artisti di successo a livello globale. Il trio londinese composto da Romy Madly Croft, Oliver Sim e Jamie Smith (in arte Jamie xx) ha continuato a proporre atmosfere avvincenti e rarefatte, ma ha ampliato il proprio mondo musicale, soprattutto grazie alla crescente tavolozza di suoni elettronici del produttore Jamie.

“Coexist” ha superato le aspettative diventando il disco in vinile più venduto del 2012. Nel frattempo, la band è passata dall’esibirsi in locali intimi ai palchi internazionali più prestigiosi curando i propri festival e collaborando con orchestre sinfoniche. Un’ultima ambiziosa serie di 25 concerti al leggendario Armory di New York ha completato la campagna dell’album, alla quale hanno assistito artisti come Beyonce, Jay-Z e Madonna.

Inoltre, in collaborazione con Apple Music 1, The xx hanno registrato una puntata speciale di Interludes Radio dedicata a “Coexist”, invitando i fan a condividere le loro esperienze con il disco negli ultimi 10 anni. Presentato in anteprima nello show di Matt Wilkinson, è possibile riascoltare l’episodio qui.

Tracklist – Coexist (Deluxe Edition):

1. Angels

2. Chained

3. Fiction

4. Try

5. Reunion

6. Sunset

7. Missing

8. Tides

9. Unfold

10. Swept Away

11. Our Song 12.Angels (Live)

13.Chained (Live)

14.Reunion & Sunset (Live)