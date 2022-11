TRACK: KICK

Che bella questa “Magic Wand”, il nuovo brano dei KICK uscito per Anomic Records (Berlino, Germania) e Dischi Sotterranei (Padova, Italia). Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora danno una degna conclusione al percorso iniziato con il disco “Light Figures”e lo fanno con un brano che a me pare un magnifico waltzer onirico, come avrebbero potuto immaginarlo eroi come gli Stereolab.

Come avvenuto per “Light Figures”, “Magic Wand” vede la collaborazione di Marco Fasolo (Jennifer Gentle, I Hate My Village) in fase di produzione, registrazione – al Big Tree Studio di Brescia – e mix, con il master affidato invece ancora una volta a Rick Zambly. Dream-pop che abbraccia la psichedelia. Avete presente quelle lampade anni ’70 con il liquido dentro che si muove, formando le bolle? Ecco a me viene in mente quell’immagine, ascoltando questa delizia così onirica e avvolgente. Basso in bella mostra e questi magnifici synth cha ci catturano e ci portano a volare nel sogno.

A quanto ci dice la band, “Magic Wand” è una celebrazione giocosa della masturbazione femminile: “Viviamo in un società iper sessualizzata, nella quale siamo costantemente esposti a contenuti di natura sessuale. Ciò avviene indipendentemente dalla ricerca attiva di contenuti di tale tipo; basti pensare, per esempio, alla pubblicità, che utilizza il sesso in modo più o meno esplicito per vendere i prodotti più disparati”, spiega la band. “Ciò nonostante, l’attenzione è sempre stata focalizzata sul piacere maschile, sottovalutando l’importanza di quello femminile. Conoscere il proprio corpo e quello che dà a esso piacere è una parte importante del proprio empowerment, con tutte le conseguenze positive a livello personale e sociale che questo comporta“.

Listen & Follow

KICK: Facebook

Artwork: Angelina Golt