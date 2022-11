TRACK: NOLO

Simpatici questi Nolo che prendono la leggerezza e il brio degli ultimi Coldpay (quelli meno dance e un filino più pop-rock), per piazzare uno scorrevole brano pop che pare quasi più primaverile che autunnale, ma, tutto sommato, non c’è una stagione giusta per una canzone simile. Niente d’impegnativo, come un viaggio in metrò, se vogliamo, ma quante volte ci è capitato di fantasticare in metropolitana su una persona appena vista o che ha incrociato il nostro sguardo? I ragazzi raccontano proprio di questo e lo fanno in un modo brioso e con una melodia di facile presa.

Quindi godetevi questi 3 minuti spensierati.

