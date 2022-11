TRACK: SIV JAKOBSEN

Ad agosto 2020 Siv Jakobsen aveva pubblicato il suo sophomore, “A Temporary Sooting” e ora è pronta per tornare con il suo successore, “Gardening” (pre-order), la cui uscita è prevista per il prossimo 20 gennaio via The Nordic Mellow.

Il disco è stato prodotto da Hans Olav Settem e Simen Mitlid, mixato da Zach Hanson (noto per aver mixato “22, A Million” di Bon Iver, oltre che per il suo lavoro con The Tallest Man On Earth e Waxahatchee), e presenta contributi strumentali dei musicisti di Brighton Emma Gatrill (This Is The Kit, Lucy Rose) e Marcus Hamblett (Laura Marling, James Holden).

Ispirata da un’ampia sensazione di immobilità e desolazione nei 18 mesi successivi alla pubblicazione del suo secondo album completo “A Temporary Soothing”, la Jakobsen si è trovata a riflettere sul passato, attratta da un capitolo della sua vita che aveva precedentemente affrontato in modo completo e chiuso la porta. Ricollegandosi alla sua terra d’origine e riflettendo sulla sua vita fino a quel momento, i risultati di questa profonda introspezione sono stati plasmati in canzoni che hanno costituito la base del nuovo album “Gardening”.

Il titolo dell’album, che è allo stesso tempo il disco più intimo e musicalmente più ampio della Jakobsen, deriva da uno dei momenti salienti dell’album, il brano “crazy jungly sounding” “Gardening”, ma è un collegamento tematico in tutto l’album. “Questo disco è il risultato di un intenso lavoro di giardinaggio emotivo”, dice l’artista. “Stavo rastrellando la mia mente e tirando fuori delle cose, che poi sono ricresciute e quindi le ho tirate fuori di nuovo, mentre nella vita reale stavo curando il mio modesto ma delizioso giardino nella mia casa di Oslo”.

Elaborando ulteriormente, la Jakobsen ha detto:

“Il giardinaggio affronta una relazione particolare del mio passato e il suo effetto su di me nel passato, nel presente e nel futuro. Ho trovato grande piacere e conforto nell’attività fisica del giardinaggio, nell’estirpare le erbacce e nel curare il mio patio di fiori e piante commestibili, e i loro colori e le loro metafore sono penetrati nella mia scrittura. È un lavoro di cui sono immensamente orgogliosa e che spero possa far sentire altri, che hanno vissuto esperienze simili, meno soli”.

Il suo nuovo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Sun, Moon, Stars” e vede la partecipazione di Ane Brun.

La norvegese dice del suo nuovo pezzo: “”Sun, Moon, Stars” è stata scritta a novembre, un bel po’ di anni fa. Ricordo di aver canticchiato la melodia e di aver elaborato il testo mentre camminavo in una serata particolarmente uggiosa, buia e umida. Mi sono ispirato al mese dell’anno che preferisco di meno e alla pesantezza che tendo a provare durante questo periodo, ma anche alla bellezza e alla speranza che ho trovato in una compagna che ha la capacità di tirarmi fuori dagli angoli più tetri della mia mente, anche durante il mese più buio dell’anno”.

Le voci delle due musiciste norvegesi armonizzano in modo gentile all’interno di un paesaggio malinconico: alla semplicità della chitarra si aggiungono poi il piano e ottimi archi che impreziosiscono il tutto, aggiungendo emotività al brano. Sentimenti, eleganza e delicatezza!

