GUARDA I NATION OF LANGUAGE ESEGUIRE “FROM THE HILL” AL SUNDLAUGIN STUDIO (USATO SPESSO DAI SIGUR ROS)

Il Sundlaugin è uno studio nella città di Mosfellsbær, conosciuto per essere stato un luogo classico di registrazione e di prova dei Sigur Rós.

Nello stesso studio ci sono passati i Nation of Language per registrare una versione live di “From The Hill”.

“From the Hill riflette sui “momenti in cui le amicizie vanno in frantumi a causa di un coinvolgimento romantico, accompagnati dalla sensazione di stare in qualche modo osservando l’accaduto dall’alto con una prospettiva più ampia“, spiega il cantante dei Nation of Language Ian Devaney. “A volte si ha la sensazione che certe parti della vita siano una storia che si sta solo seguendo: i personaggi entrano, svolgono il loro ruolo e poi se ne vanno. Spesso ci si sente all’improvviso e si viene colti di sorpresa, mentre altre volte si riesce a capire che è l’unico modo in cui le cose sarebbero potute andare, nonostante quello che si sarebbe voluto“.

Il brano fa parte di un 7” in uscita il 9 dicembre, che includerà anche il brano “Ground Control”.

Photo credit: Shervin Lainez