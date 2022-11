RYUICHI SAKAMOTO ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM E UN LIVE (PIANO/VOCE) CHE SARà TRASMESSO IN STREAMING

Ryuichi Sakamoto ha annunciato il nuovo album “12”, che sarà pubblicato il 17 gennaio via Milan Records. L’album, che segue i brani realizzati per la serie anime di Netflix “Exception”, arriva a cinque anni dall’ultimo lavoro (non colonna sonora) “Async”. Il disco, a quanto dice lo stesso Sakamoto, è stato registrato fra il 2021 e il 2022, e i titoli dei brani si riferiscono alle date in cui sono stati scritti. “Dopo essere finalmente tornato a casa dopo un’importante operazione“, spiega, “ho preso il sintetizzatore. Non avevo intenzione di comporre qualcosa, volevo solo essere inondato dal suono. Probabilmente continuerò a tenere questo tipo di diario”.

Sebbene non sia stato ancora condiviso alcun brano dell’album, Sakamoto ha annunciato una performance voce e piano che sarà disponibile in streaming a partire dal 10 dicembre. L’esibizione è stata registrata npresso il 509 Studio di Tokyo e presenta “un’ora in cui il compositore suona nuovi arrangiamenti che spaziano nel suo repertorio, compreso un lavoro inedito tratto dall’album di prossima uscita“. Coloro che acquisteranno un biglietto avranno anche la possibilità di ascoltare in esclusiva il suo nuovo album.

Ecco intanto la tracklist del nuovo album:

01. 20210310

02. 20211130

03. 20211201

04. 20220123

05. 20220202

06. 20220207

07. 20220214

08. 20220302 – Sarabande

09. 20220302

10. 20220307

11. 20220404

12. 20220304

Photo: Joi Ito from Inbamura, Japan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons