E’ SCOMPARSO ALL’ETA’ DI 75 ANNI WILKO JOHNSON CHITARRISTRA DEI DR. FEELGOOD

Wilko Johnson, influente chitarrista dei Dr. Feelgood negli anni ’70, è scomparso lunedì scorso, 21 novembre, all’età di 75 anni.

La notizia, diffusa dalla BBC, non è stata accompagnata da ulteriori dettagli anche se è noto che all’artista fu diagnosticato una forma grave e non operabile di cancro al pancreas nel 2013.

Nato nel luglio del 1947 a Canvey Island, Essex, Johnson farà parte dei Dr. Feelgood fin dagli esordi scrivendo brani che finiranno nei primi due album della band: “Down by the Jetty” (1974) e “Malpractice” (1975).

Lasciata la celebre ‘pub rock’ inglese il chitarrista formerà i Solid Senders, per un unico omonimo album uscito nel ’78, e la Wilko Johnson Band con la quale pubblicherà dischi e si esibirà per circa 40 anni.

Non solo musica per Johnson: è lui a vestire i panni del cavaliere Ser Ilyn Payne nelle prime due stagioni di “Game Of Thrones”.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

(Image: Leif Laaksonen) pic.twitter.com/1cRqyi9b9X

— Wilko Johnson (@wilkojohnson) November 23, 2022