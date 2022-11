VIDEO: DEUT

La gradita anteprima di oggi è per il video del singolo di Deut (che nel 2019 aveva debuttato con l’EP “A Running Star”) “And I Rise”. Il brano, autoprodotto, è stato pubblicato il 18 novembre ed è il primo singolo che va ad anticipare l’album “From The Other Hemisphere”, atteso il 3 febbraio 2023.



“La lotta contro se stessi è una lotta impari, dove non esistono vincitori o vinti. Non c’è effettivo dualismo, perché le moltitudini contenute in noi sono facce della stessa medaglia dell’io. Scontrarsi contro l’ennesima assuefazione diventa un dialogo estenuante e senza uscita che non ci libera dalle dipendenze. Tutto ciò che si ottiene è insufficiente, non resta che separarsi e cedere alle nostre debolezze“.

DOP/DIRECTOR: Brisilda Gjashi

SCREENPLAY/EDITING: Giuseppe Vitale & Brisilda Gjashi

Electric guitar: Emiliano Bagnato

Choir: Marika Zanarini

Arranged and performed by Giuseppe Vitale

Produced by David Campanini and Giuseppe Vitale

Recorded, mixed and mastered by David Campanini at Sonic Lab Studio (La Spezia, SP)

