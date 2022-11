LA PRODUTTRICE DELLA SERIE “FLEABAG” FIRMA UN MUSICAL SATIRICO E FEMMINISTA SU SILVIO BERLUSCONI

Dopo il cinema, il film in due parti firmato da Paolo Sorrentino, e le piattaforme di streaming, su Netflix trovate il doc “My Way”, la vita di Silvio Berlusconi approda al teatro.

A primavera sul palco del nuovo Southwark Playhouse a Elephant and Castle, sud di Londra, arriverà infatti “Berlusconi” un nuovo musical che promette di rappresentare un ritratto crudo e femminista, addirittura si parla di una sorta di “Evita in acido” chiamando il causa il cult di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber ispirato alla vita di Evita Perón, dell’ex Cavaliere.

Come svelato dal The Guardian l’opera è prodotta da Francesca Moody, tra le produttrice della serie TV “Fleabag”, e racconta i giorni dell’ex primo ministro alla vigilia del verdetto del processo.

Il musical è un’opera che lo mette sotto una luce ferocemente femminista. Queste donne raccontano la loro storia racconta la Moody introducendo così le tre voci femminili narranti della pieces: Ilda Boccassini, l’ex magistrata milanese che indagò su Berlusconi, la sua seconda moglie Veronica Lario e una giornalista, a quato pare personaggio di fantasia.

Ancora la Moody:

Berlusconi sarà rappresentato come una persona reale, non come una figura da cartone animato… Gran parte del modo in cui si è comportato è sconcertante e ridicolo: è facile fare satira su questo… aspettatevi una bella serata, ma si esce dal teatro con una sensazione strana di quanto ci si sia divertiti… ci sarà una colonna sonora pop, ritmi e canzoni in stile eurotrash.

Credit Foto: European People's Party, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons