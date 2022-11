VIDEO: FOR TRACY HYDE

Ormai l’attesa è finita! Il nuovo album dei nostri amati For Tracy Hyde è in arrivo. Dobbiamo solo attendere il 14 dicembre per ascoltare “Hotel Insomnia”, il quinto album della formazione nipponica. Per aumentare al massimo le nostre aspettative, già altissime, i ragazzi svelano il singolo “Subway Station Revelation”, che è un tripudio power (shoegaze) pop, con un ritmo altissimo e un trionfo melodico, come è spesso stato nelle corde della band.

La band descrive l’album come “musica travagliata per tempi travagliati“: il disco è stato masterizzato da Mark Gardener dei Ride e per l’uscita fisica su vinile ci sarà da aspettare il 29 marzo 2023.

L’album segue il concept album del 2021 della band, “Ethernity”, che mi era piaciuto moltisissimo, presentando alcuni dei brani più rumorosi e potenti della discografia della band.

Listen & Follow

