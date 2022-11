VIDEO: MARTA DEL GRANDI

Marta Del Grandi aveva realizzato il suo primo LP, “Until We Fossilize”, nel novembre dello scorso anno via Fire Records: ora la musicista di stanza a Milano è ritornata con un nuovo singolo, “Stay”, di cui potete vedere il video (diretto da Cristina Troisi) qui sotto.

La press-release ci dice che il nuovo brano “è un’istantanea scintillante, un requiem del desiderio e dell’impegno; un ricordo sfocato del momento in cui si aprono gli occhi e ci si rende conto di non sapere nemmeno perché si è sofferto così tanto e per così tanto tempo.”

Composta con la chitarra e la batteria, la canzone si distingue per la sua leggerezza e la sua eleganza che ci porta verso delicati mondi sognanti pieni di melodie dai toni malinconici e riflessivi: classe pura!

Listen & Follow

Marta Del Grandi: Bandcamp | Spotify | Facebook