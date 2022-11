WEYES BLOOD SI CONFESSA AD EXCLAIM: “NON VOGLIO ANCORA ARRENDERMI AL MONDO”

Molto bella e ricca di spunti la chiacchierata che Weyes Blood, ovvero Natalie Mering, si è fatta con Exclaim. Ovviamente il tema centrale è stato il nuovo album “And in the Darkness, Hearts Aglow” che sta, attualmente, incontrando grandi favori di critica e pubblico.

“Sento che forse è un disco più intimo e più letterale: una sorta di fiume sotterraneo di sentimenti. Se Titanic Rising era una specie di allarme, questo disco parla di come vivere all’interno del suono dell’allarme“.

“Penso di cercare di dire cose che credo che la maggior parte delle persone non sappia davvero come dire senza sembrare predicatoria o arrabbiata“, dice. “Penso che sia consapevolmente politico senza dire nulla di deliberatamente politico, perché mi sembra che siamo arrivati a questo punto in cui molte di queste questioni toccano la sfera dell’emotività. È un’esperienza emotiva affrontare queste cose. Non si tratta solo di opinioni o di delineare cosa sia meglio per la società“.

L’ambiente, l’influenza tecnologica, il disastro climatico, la disconnessione digitale, la paura per il futuro, ecco i temi che Weyes Blood tratta nel disco e nella chiacchierata.

“Siamo in uno spazio strano. Il gatto è già fuori dal sacco: non si possono vietare tutte le cose e vietare i telefoni. Non si può tornare indietro nel tempo, si può solo andare avanti”, dice la cantante: “Non credo che ci evolveremo per abituarci completamente a questa nuova realtà. L’evoluzione si muove molto lentamente“.

Abbandonare la realtà più civilizzata per trovare un ambinete più sano, magari in mezzo alla natura potrebbe aiutare? “Credo che molte persone lo facciano. Credo che il mio problema sia che i miei amici che l’hanno fatto sono entrati nel loro universo e hanno rinunciato al resto del mondo, oppure l’hanno perso e sono dovuti tornare in città o altro. Penso che sia bello e che sarebbe salutare. Ma credo che il problema sia che sono così preoccupata di come avviare il cambiamento o spostare l’ago della bilancia delle cose che dovrei lavorare ovunque vada“.

Il discorso verte anche sull cinema, l’ arte che si confronta con la possibilità che tutto stia davvero per finire.

“Per me non ci sono molti grandi film sull’apocalisse che abbiano un grande senso di redenzione, a parte forse Deep Impact, sapete? Roba che non è considerata grande“, dice. “Non credo che ce ne siano molti di belli. Voglio dire, credo che The Road sia semplicemente orribile. È un’esperienza terribile anche solo cercare di guardare quel film. Ma nello stesso tempo è davvero bello! Penso che la cosa divertente sia che molte persone pensano che mi piacciano i film difficili, ma in realtà mi piacciono i film molto belli e facili da vedere. Il mio livello di difficoltà e i film non sfiorano l’orribile apocalisse. Mi sono sempre schierata un po’ più dalla parte della benevolenza“.

Riusciremo a redimerci di fronte ai nostri fallimenti nel gestire la Terra e gli altri? “Dopo Titanic Rising volevo fare un disco più speranzoso. Tipo, molto ottimista – una specie di “Il futuro sarà fantastico!”. E non è stato così. E mi sono detta: ‘Beh, questo sembra un po’ il pezzo di mezzo’. Non volevo fare un album banale e forzato; potevo solo fare quello che stavo facendo in quel momento. Così ho pensato che ce ne sarebbe stato un altro, quello della speranza. Non voglio ancora arrendermi al mondo“.

Credit Foto: Neil Krug