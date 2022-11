CURE: ASCOLTA LA RISTAMPA DI “WISH” CON 24 TRACCE INEDITE

I Cure pubblicano oggi la ristampa che celebra i 30 anni di “Wish” album uscito nel 1992.

Questa ricca edizione deluxe contiene 24 tracce mai rilasciate prima come rarità, demo, versioni alternate mixes e 4 brani in precedenza disponibili solo su “Lost Wishes” cassetta stampata in tiratura limitata (solo 5000 copie) e ordinabili solo via posta.

Robert Smith che insieme a Miles Showell si è occupato personalmente della rimasterizzazione agli Abbey Road Studios ha dichiarato:

C’è un lato dell’album che avevo in qualche modo dimenticato, una cosa molto gentile e struggente che è piuttosto bella. “Trust” è una delle cose migliori che abbiamo mai fatto, credo, è suonata con grande sentimento, e “To Wish Impossible Things” è un altro pezzo meraviglioso e malinconico… in effetti potrebbe benissimo essere la mia canzone preferita del disco .

e ancora:

Nella sala di controllo dello studio tutto sembrava eccellente, ma ero troppo impegnato a sistemare i nostri prossimi concerti per supervisionare adeguatamente il mastering. Era troppo tardi per fare qualcosa al riguardo; l’album era uscito e noi eravamo di nuovo in giro per il mondo. Mi ha davvero infastidito per molto tempo. Ci sono voluti 30 anni, ma finalmente, finalmente il mio “Wish” si è avverato.

Ascolta per intero la versione deluxe di “Wish”: