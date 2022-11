DAMIEN RICE LIVE IN ITALIA PER DUE DATE A MARZO 2023

Torna in Italia Damien Rice con due show a teatro: il 29 marzo 2023 a Milano al Teatro dal Verme e a Udine il 31 marzo 2023 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

La vendita generale dei biglietti per le date italiane partirà venerdì 2 dicembre alle ore 10.00. Tickets disponibili su circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Damien Rice è originario della County Kildare, in Irlanda. La sua natura nomade lo ha portato a girare il mondo, imbracciando la chitarra e cantando per le strade.

Nel 1999 si è trasferito in Toscana per alcuni mesi, per poi ritornare, pieno di nuove idee e arrangiamenti, in madrepatria per incidere il suo primo disco “O”, registrato e autoprodotto a casa.

Nel disco Rice suona chitarra, piano, basso, clarinetto e percussioni, irradiando un’intensa energia positiva e comunicando una delicata sensibilità che rende il suo personaggio sincero e poco costruito.

“O”, che ha compiuto 20 lo scorso febbraio, racchiude molte esperienze di vita, una raccolta di languide e misteriose ballate che cantano di sentimenti e passioni agrodolci.

In seguito a numerosi tour, pubblica altri due album “9” e “My Favourite Faded Fantasy”.

Dallo stile non convenzionale, Rice preferisce improvvisare sul palco senza avere una setlist, e ancora predilige viaggiare in barca a vela piuttosto che con un tour bus, per questo motivo sta progettando un altro tour in barca a vela nel Mediterraneo che partirà nell’estate del 2023:

15 marzo – Manchester, O2 Apollo

16 marzo – Londra, Eventim Apollo

18 marzo – Anversa, Stadsschouwburg

19 marzo – Parigi, Le Grand Rex

22 marzo – Amsterdam, Royal Theatre Carre

25 marzo – Berlino, Tempodrom

29 marzo – Milano, Teatro dal Verme

31 marzo – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

2 aprile – Zagabria, Kino SC