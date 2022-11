MUSE: C’è ELISA NELLE NUOVA VERSIONE DEL SINGOLO “GHOSTS”

La collaborazione annunciata ieri dai profili social dell’artista italiana diventa oggi realtà: Elisa è presente con un featuring nella nuova versione di “Ghosts” brano contenuto nell’ultimo disco dei Muse, “Will Of The People”, uscito lo scorso 26 agosto.

Ho avuto l’occasione, e la fortuna, di incontrare i Muse nei primi anni 2000, ad un festival italiano al quale partecipavamo entrambi, ed è stato incredibile perchè io li ascolto da sempre racconta la musicista di Monfalcone.

e ancora:

“Absolution”, il loro mio disco preferito, è un album che ha lasciato un segno profondo in me; quelle canzoni le ho ascoltate e riascoltate, fino a farle diventare la colonna sonora di un periodo importante della mia vita.

Per questo trovo ancora più stimolante questa collaborazione: per il bellissimo intreccio tra la mia storia personale con loro e il grande valore artistico della band, fatta di eccezionali performer. Matt Bellamy ha un talento straordinario, ha portato il rock nel mainstream con un mix originalissimo (presente sin dai primi dischi), capace di mescolare la musica classica del pianoforte e delle melodie della sua voce con un rock super energico che trova nei live la sua massima espressione.

Ascolta “Ghosts” nella sua nuova versione: