GUARDA SAM FENDER ESEGUIRE “ALRIGHT” NELLO SHOW ESTIVO AL FINSBURY PARK DI LONDRA

Sam Fender ha condiviso un nuovo video live del brano “Alright”, tratto dal suo concerto tenutosi al Finsbury Park quest’estate:

Il cantautore ha suonato all’aperto, a Londra, a luglio e il concerto sarà immortalato in un nuovo album dal vivo in uscita il 9 dicembre via Polydor.

L’album live farà parte di un’edizione deluxe di “Seventeen Going Under”.

Ricordiamo che Sam Fender sarà per la prima volta in Italia in concerto in apertura al Boss, l’anno prossimo, a Ferrara e Roma.

Giovedì 18 maggio a Ferrara si esibiranno, prima di Springsteen, Fantastic Negrito e appunto Sam Fender.

Domenica 21 maggio Fender sarà sul palco del Circo Massimo di Roma preceduto da The White Buffalo.

