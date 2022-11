KELE OKEREKE DEI BLOC PARTY ANNUNCIA IL SUO SESTO ALBUM SOLISTA. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “VANDAL”

Dopo aver pubblicato a maggio 2021 “The Waves Pt. 1“, Kele Okereke è pronto per tornare con il suo successore – e sesto LP solista” – “The Waves Pt. 2”, in uscita il prossimo 24 marzo via Kola Records / !K7.

Il frontman dei Bloc Party dice del suo nuovo disco: “Ho sempre saputo che avrei trovato una via d’uscita da quella sensazione e ho sempre saputo che avrei fatto una risposta a The Waves”.

“Il fuoco è potente, è sia creazione che distruzione e volevo che questa tensione si riflettesse in qualche modo nella musica”, continua Kele. “Il suono dell’essere consumati dai nostri desideri, dei sentimenti che bruciano così intensamente da spegnersi letteralmente”.

E aggiunge: “Come per “The Waves”, era importante che tutti i suoni del disco fossero prodotti dalla mia chitarra elettrica. Scrivere e registrare un disco all’interno di questi parametri mi ha costretto a diventare più creativo come musicista, dalle texture ambientali in loop ai ritmi fragorosi della drum machine. Tutto è stato realizzato dalla mia chitarra e dai miei pedali loop, ed è così che verrà eseguito”.

Il primo singolo si chiama “Vandal” e lo potete ascoltare qui sotto.

Dice Okereke del pezzo: “Come nigeriano nato in Gran Bretagna, quel dibattito mi ha fatto arrabbiare. Negli ultimi anni ho avuto la sensazione di portarmi dietro molta di quella rabbia, quindi con “Vandal” ho sentito il bisogno di metterla in un posto utile.”

“Non sono molte le cose che mi hanno fatto sentire orgoglioso di essere britannico negli ultimi tempi, ma guardare quelle persone a Bristol che abbattevano la statua di Colston mi ha fatto sentire immensamente orgoglioso”, aggiunge. “È stata la gente comune a dire “no, questo schiavista non rappresenta la mia Gran Bretagna”. È stato un atto di sfida che ho compreso e ho improvvisamente intravisto una Gran Bretagna in cui credere”.

“The Flames Pt. 2” Tracklist:

1. Never Have I Ever

2. Reckless

3. And He Never Was The Same Again

4. True Love Knows No Death

5. Vandal

6. Her Darkest Hour

7. No Risk No Reward

8. Someone To Make Me Laugh

9. I’m In Love With An Outline

10. Acting On A Hunch

11. Kerosene

12. The Colour Of Dying Flame

Photo Credit: Alterna2, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons