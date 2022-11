LA DEMON MUSIC A FEBBRAIO LANCIA UN MASTODONTICO BOX DI 15 CD DEDICATO ALLE RISTAMPE DEGLI OCEAN COLOUR SCENE

Demon Music si lancia nel mondo delle ristampe degli Ocean Colour Scene con “Yesterday Today 1992-2018”, un enorme cofanetto di ben 15 CD.

Il box comprende tutti e 10 i loro album in studio: Ocean Colour Scene (1992), Moseley Shoals (1996), Marchin’ Already (1997), One For The Modern (1999), Mechanical Wonder (2001), North Atlantic Drift (2003), A Hyperactive Workout For The Flying Squad (2005), On The Leyline (2007), Saturday (2010) e Painting (2013).

Sono presenti anche cinque dischi bonus con un’ampia selezione di B-side e rarità: il box offre un totale di 233 brani.

Il cofanetto è accompagnato da un libro cartonato di 72 pagine, con un saggio approfondito del pluripremiato autore Daniel Rachel che racconta l’ascesa degli Ocean Colour Scene. Il libro include le fotografie di Lawrence Watson e Tony Briggs, molte delle quali inedite.

Contemporaneamente uscirà (sempre il17 febbraio, come il box più ricco) una raccolta di 5LP in vinile colorato in edizione limitata, con lo stesso nome. Di dimensioni più ridotte, questa offre semplicemente i primi tre album in studio della band, Ocean Colour Scene, Moseley Shoals (2LP) e Marchin’ Already (2LP).